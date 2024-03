Una stretta di mano, poi il dramma: cosa è emerso sulla morte di Laura Fiorito, mamma di soli 44 anni

Il delitto di Laura Fiorito, la mamma 44enne di origine siracusana, ha sconvolto l’Italia. La donna si trovava in vacanza con la sua famiglia, il marito e i suoi figli di 7 e 11 anni, a Belmopan (capitale del Belize).

Laura Fiorito si era trasferita in Olanda con la famiglia e tutti insieme avevano deciso di partire per una vacanza. Quel giorno si trovavano nel centro di Belmopan, quanto accaduto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Mamma, papà e figli stavano mangiando un gelato, quando improvvisamente due uomini si sono avvicinati a loro: il 59enne Robert Joseph e il figlio 22enne David Joseph.

Padre e figlio si sono avvicinati a Laura e al marito e hanno stretto loro la mano, scambiando con i due turisti battute cordiali. Pochi secondi dopo, Robert ha aperto il fuoco contro la famiglia. Laura ha provato a fuggire, ma i proiettili hanno spezzato la sua vita per sempre, davanti agli occhi del marito e dei suoi bambini. Con lei è morta una bambina di 8 anni di origini messicane, rimasta coinvolta nella sparatoria. Anche uno dei bambini della mamma, il più piccolo, sarebbe rimasto ferito.

Joseph è il proprietario di un resort di Belmopan. Dopo l’arresto, è comparso davanti al giudice ed ha dichiarato di aver estratto la pistola per punire quella famiglia. Moglie e marito avrebbero tentato di avvelenare i suoi figli durante il loro soggiorno nella sua struttura. Le forze dell’ordine stanno indagando per accertare quali fossero i reali rapporti tra l’uomo e la famiglia.

Il marito di Laura è sconvolto, Salvatore Lopes ha pubblicato uno struggente post sui social:

Eri la migliore mamma del mondo. Ci manchi tantissimo, non poterti più stringere tra le braccia è un dolore devastante.

Gli amici olandesi hanno avviato una raccolta fondi per aiutare la famiglia a coprire le spese per riportare la salma in Italia e celebrare l’ultimo addio a Laura Fiorito.

