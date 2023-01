Nicolò Maja è l’unico sopravvissuto alla furia del padre, Alessandro Maja, che all’alba di un giorno dello scorso maggio, ha messo fine alla vita di sua moglie e di sua figlia Giulia. Ha provato a fare lo stesso anche con il suo primogenito, che però è riuscito a fuggire in tempo.

L’accaduto ha scosso il ragazzo, al punto tale da doversi creare una nuova quotidianità, senza l’affetto delle persone a lui più care, i genitori e la sorella.

Nella giornata del 17 febbraio è prevista alla Corte d’Assise di Busto Arstizio, l’udienza per la perizia psichiatrica dell’uomo. Così il figlio maggiore ha scelto di andare a vedere. Nicolò in un’intervista a La Prealpina ha detto:

Deve darmi spiegazioni, se non potrò parlargli in udienza prima o poi andrò da lui per affrontarlo. Quando ancora non riuscivo a parlare, guardavo la porta della stanza in attesa di veder entrare i miei genitori, non capivo perché non mi venissero a trovare.