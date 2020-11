Molti tra i fan più attenti di Uomini e Donne, avranno sicuramente notato l’assenza di Nicola Mazzitelli nelle ultime puntate del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Nella serata di ieri, a spiegare il perché di questa assenza, ci ha pensato il diretto interessato. Nelle storie del suo profilo Instagram, il tronista ha annunciato di essere risultato positivo al Coronavirus e di trovarsi in isolamento.

Credit: Nicola Mazzitelli – Facebook

Il cavaliere di Cosenza, così è stato soprannominato Nicola, ha conquistato il cuore di molti con la sua genuinità e gentilezza. Proprio per questi i fan si sono chiesti come mai fosse assente ormai da qualche puntata del day time di Canale 5. Ieri, in serata, proprio lui ha spiegato che si è allontanato dagli studi e dai suoi profili social, a causa del Covid-19:

Buonasera a tutti. Siccome mi state chiedendo in molti come mai io sia sparito, vi dico che anche io ho il Covid. Sono positivo da 11 giorni, domani avrei dovuto fare un nuovo tampone, ma non lo farò. Non lo farò perché ancora non sto bene e forse lo farò la settimana prossima. Questo è il motivo della mia assenza sia dai social che dalla televisione.

Poi Mazzitelli ha spiegato che avendo ancora i sintomi, preferisce restare chiuso in casa. Spera di stare meglio nei prossimi giorni e di poter fare il nuovo tampone. Quando questa situazione passerà, deciderà cosa fare.

Credit: Nicola Mazzitelli – Facebook

In tantissimi si sono preoccupati per lui e per le sua condizioni di salute. Innumerevoli i messaggi che i fan gli hanno fatto arrivare per supportarlo in questo momento difficile.

Nicola Mazzitelli e il racconto del suo incidente

Durante la sua avventura sul trono di Uomini e Donne, Nicola Mazzitelli aveva commosso tutto il pubblico raccontando un episodio molto spiacevole della sua vita.

Anni fa è stato vittima di un grave incidente che lo ha costretto a stare in ospedale per 5 anni. Nicola ha raccontato tutti i momenti difficili vissuti durante quel lungo periodo e la paura di non poter camminare più.

Quel periodo lo ha costretto a vivere sulla soglia della povertà e a perdere la fiducia di molte persone che fino a prima gli erano state vicine. Anche per riconquistare fiducia nelle persone ha deciso di partecipare al programma.