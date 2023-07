La triste vicenda è accaduta in provincia di Brescia, nel comune di Prevalle, lo scorso mercoledì 19 luglio. Un uomo di 53 anni ha perso la vita mentre si trovava in sella alla sua bici, investito dalla moglie.

La donna era a bordo dell’auto di famiglia e lo stava seguendo, erano circa le 22:00 e si trovavano a pochi metri di distanza dalla loro casa. Improvvisamente, forse a causa del maltempo, l’uomo è scivolato ed è caduto dalla bici. La moglie non è riuscita a vederlo, probabilmente a causa della scarsa visibilità e lo ha travolto. Insieme a lei, nella vettura, c’era anche la figlia 18enne.

La dinamica di quanto accaduto è ora al vaglio delle forze dell’ordine. Prevalle è stata colpita da forti piogge e grandine, che potrebbero aver contribuito all’inaspettato dramma.

Per l’uomo di 53 anni non c’è stato nulla da fare

Moglie e marito stavano percorrendo via Manzoni, in direzione casa. L’uomo di 53 anni era a bordo della sua bici e dietro di lui, c’era la moglie che lo stava seguendo. Per cause ancora da chiarire dagli investigatori (forse per l’asfalto bagnato), improvvisamente, il ciclista è scivolato ed è finito sotto le ruote della Suzuki di famiglia. Purtroppo, poco dopo il suo cuore si è fermato per sempre.

Le forze dell’ordine credono che la vista della donna sia stata ostacolata dalla grandine del momento o che possa aver frenato all’improvviso, non riuscendo ad evitarlo.

In poco tempo, operatori sanitari e Vigili del fuoco hanno raggiunto il luogo del sinistro stradale. Per l’uomo di 53 anni non c’è stato nulla da fare, mentre la moglie è stata portata in ospedale per i dovuti accertamenti.

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e ascoltando tutti i residenti che si sono ritrovati a vedere la triste scena. Quanto accaduto ha sconvolto l’intera comunità, che si è stretta al dolore immenso della famiglia.