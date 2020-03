Uomo di 53 anni denunciato dalla sua bambina: “papà sta picchiando mamma” "Papà sta picchiando mamma", la telefonata di una bambina al 113. Denunciato uomo di 53 anni.

La vicenda è accaduta a Oristano, provincia omonima, nella Sardegna centro-occidentale. Un uomo di 53 anni è stato allontanato dalla sua abitazione di famiglia, con l’accusa di maltrattamenti domestici nei confronti della sua ex moglie. È stato denunciato e diffidato dall’abitazione, alla quale non potrà più avvicinarsi. Non potrà nemmeno avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla donna.

Secondo quanto riportato, è stata la loro bambina a chiamare il 113 e ad avvertire gli agenti che il suo papà stava picchiando la sua mamma.

Dopo l’intervento delle forze dell’ordine e le accurate indagini, è stato scoperto che non era la prima volta che il cinquantatreenne commetteva atti violenti nei confronti della donna. Già in passato erano stati presi dei provvedimenti nei suoi confronti, sempre per maltrattamenti in famiglia, ma l’uomo non ha mai lasciato stare l’ex moglie.

Vista la situazione di emergenza sanitaria Coronavirus, che l’Italia sta vivendo, le persone sono costrette a stare a casa e questo purtroppo non sarà d’aiuto a tutte quelle donne che subiscono violenza dai propri mariti. Più volte, diverse campagne hanno cercato di dare loro coraggio, ma queste vittime hanno paura di chi hanno accanto e continuano a subire, non trovando la forza di denunciarli, ne quella di andare via di casa.

Oltre al terrore, c’è l’amore per i propri figli, la preoccupazione del tener unita la famiglia.

La misura cautelare nei confronti dell’uomo di Oristano, è stata presa dalla Squadra Mobile della Questura del posto.

La quarantena sicuramente sta aumentando lo stress nelle famiglie, che porta a litigi più frequenti, ma la situazione è difficile per tutti e in questo momento c’è bisogno di aiutarsi l’un l’altro. Bisogna anche rasserenare i bambini, confusi e la maggior parte sicuramente spaventati da quello che sta accadendo e dalle immagini che vedono in tv.

