Un episodio molto spiacevole si è verificato nel pomeriggio di ieri, sabato 14 gennaio, in un parcheggio di Bellaria Igea Marina. Un uomo di 80 anni avrebbe prima tolto la vita con un colpo di pistola alla compagna 70enne, per poi puntarla verso se stesso.

Il 2023 è iniziato solo da pochi giorni ma sono già diversi i tristi episodi accaduti sul territorio italiano che hanno sconvolto intere comunità.

Il primo femminicidio suicidio dell’anno si è verificato lo scorso mercoledì 4 gennaio nel quartiere Pontedecimo di Genova. Andrea Incorvaia, guardia giurata di 32 anni, ha spezzato la vita della sua compagna, Giulia Donato di soli 23 anni, per poi togliersi la vita da solo con la stessa arma, la sua pistola di ordinanza regolarmente detenuta.

Dietro a questo tremendo evento, ci sarebbe la gelosia di lui, che non accettava assolutamente l’imminente separazione con la giovane donna.

Un episodio per circostanze molto simile si è invece verificato nel pomeriggio di ieri, sabato 14 gennaio, a qualche centinaio di km di distanza. Per la precisione a Bellaria Igea Marina, nei pressi di Rimini.

I primi ad accorgersi di quanto accaduto sarebbero stati alcuni testimoni, che intorno alle 16:00 hanno notato due corpi privi di vita all’interno di due automobili parcheggiate in un area di sosta di via San Mauro.

Uomo di 80 anni si toglie la vita con la stessa arma

Sul posto sono subito arrivati i soccorritori del 118, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due anziani. Le generalità dei due deceduti non sono ancora state rese note. Si sa solo che si tratta di un uomo di 80 anni e di una donna di 70, entrambi originari e residenti di San Mauro Pascoli, che si frequentavano pur non essendo sposati.

Sul posto anche i Carabinieri della stazione locale e il pm di turno, che naturalmente ha aperto un’indagine sull’accaduto.

Stando alle prime ipotesi, pare che l’uomo di 80 anni e la donna di 70 si fossero dati appuntamento in quel parcheggio. L’uomo avrebbe parcheggiato la sua Renault Twingo e poi sarebbe sceso per raggiungere la signora nella sua Fiat Panda. Li avrebbe poi estratto l’arma e le avrebbe sparato un colpo fatale in testa.

Successivamente l’uomo è tornato nella sua auto e, sempre con la stessa arma, si sarebbe tolto la vita.

Seguiranno aggiornamenti su questa triste vicenda.