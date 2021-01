Un uomo picchia la moglie e lascia la donna da sola al buio insieme al figlio di un anno. Già una settimana fa era finita in ospedale. Poi l’arresto del marito in seguito a quella violenza che, secondo le ricostruzioni delle forze dell’ordine, non sarebbe stata la prima. Per questo caso è stata applicata la procedura Codice Rosso.

Fonte Pixabay

Questa bruttissima storia ci arriva da Nichelino, in provincia di Torino, Piemonte. Un uomo di 22 anni di origini egiziane ha tentato in tutti i modi di entrare a casa dalla moglie.

Continue minacce e pugni alla porta dove la donna si era rifugiata insieme al suo bambino di un anno.

La donna si era nascosta per non subire quella che era probabilmente l’ennesima violenza nei suoi confronti. Già la settimana precedente, nel giorno di Capodanno, si era rivolta in ospedale per un trauma cranico guaribile in una settimana.

Fonte Pixabay

Il 5 gennaio 2021 l’uomo ha preteso di incontrarla. E si è presentato nella casa dove si era rifugiata. Per farla uscire, l’uomo ha staccato la corrente, lasciando la donna e il bimbo al buio. Sperando che lei uscisse per andare a riattaccarla in cantina.

Ma la donna ha avuto il coraggio di chiamare i Carabinieri, che hanno arrestato il ragazzo. È stato attivato il codice Rosso contro la violenza sulle donne e il 22enne è finito in carcere per violenza e minacce.

Fonte Pixabay

Uomo picchia la moglie e finisce in manette

Le forze dell’ordine hanno arrestato l’uomo applicando il codice rosso, che di fatto disciplina, in termini di reato penale, la violenza domestica e di genere con pene più forti e severe.

Fonte YouTube Casa delle donne per non subire violenza

Per fortuna la donna ha avuto la forza di denunciare quel marito violento, proteggendo così se stessa e suo figlio.