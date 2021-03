Un uomo picchia l’ex davanti alla figlia, dopo averla minacciata. Per il 37enne della provincia di Brescia sono subito scattate le manette ai polsi, per un’aggressione davvero molto violenta ai danni della sua ex compagna, di fronte alla povera bambina che ha assistito a tutta la scena. Ad agosto era già stato in carcere con le stesse accuse.

La donna vittima di violenza aveva denunciato l’uomo di 37 anni che per mesi l’aveva maltrattata. Alla fine del mese di agosto 2020, l’ex compagno era stato arrestato per le accuse mosse contro dalla donna, ricominciando però a perseguitarla una volta uscito di galera.

Ritornato a casa, aveva tentato più volte di avvicinare la donna, ma aveva anche ricominciato con le violenze fisiche e con le violenze verbali. L’uomo di Valcamonica, in provincia di Brescia, è stato nuovamente raggiunto dalle manette dei Carabinieri nella giornata di domenica 21 marzo.

Dopo aver percorso un periodo in carcere per maltrattamenti e violenze, ritornato in libertà aveva violato la misura di divieto di avvicinamento alla donna di 44 anni, ex compagna. Ma con la scusa di ricucire il rapporto aveva tentato di riavvicinarsi a lei.

Secondo quanto riportato da una nota resa pubblica dai Carabinieri del comando provinciale di Brescia, sicuramente il 37enne aveva ben altre intenzioni, visto che, riallacciati i rapporti con l’ex, aveva ricominciato con le violenze e i maltrattamenti.

Uomo picchia l’ex davanti alla figlia: i Carabinieri lo arrestano

Le violenze sulla donna sono continuate, anche di fronte alla loro figlia che ha pochissimi anni. I Carabinieri, dopo le violenze dell’anno scorso, non avevano però perso di vista la coppia e dopo gli ultimi episodi di maltrattamento, hanno subito fatto scattare le manette, seguendo la procedura di codice rosso in Procura.

Il Tribunale di Brescia ha immediatamente emesso un provvedimento di custodia cautelare in carcere. I militari dell’Arma hanno già accompagnato l’uomo nel carcere di Canton Mombello.