A Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari, un uomo suicida colpisce una mamma con il suo bambino cadendo dalla finestra del palazzo dove ha deciso di farla finita. Si era lanciato per porre fine alla sua vita e proprio in quel momento passavano di lì una donna con il passeggino con dentro il suo piccolo. L’uomo è morto per le ferite riportate, mentre la donna se l’è cavata solo con qualche ferita.

Nella mattinata di martedì 20 luglio a Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari, in Sardegna, un uomo è morto cadendo da un palazzo. Erano all’incirca le 10.30 quando questa persona, con tutta probabilità volontariamente, si è gettato dal settimo piano di un palazzo che si trova in via Marconi, all’angolo con via Rosas.

Cadendo, però, l’uomo suicida ha colpito in pieno una donna che stava passeggiando lunga la via ed era lì sotto proprio in quel preciso momento. La mamma con il suo bambino piccolo protetto nel suo passeggino stava camminando sul marciapiede quando è stata travolta dall’uomo.

I passanti hanno subito lanciato l’allarme. E sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con alcune ambulanze e anche le forze dell’ordine, che hanno chiuso la strada per poter soccorrere le persone coinvolte e fare tutti i rilievi del caso.

L’ambulanza è arrivata subito, ma a nulla sono valsi i tentativi dei sanitari di aiutare l’uomo, che hanno dichiarato sul posto il suo decesso. A perdere la vita è stato un uomo di 56 anni che, secondo quanto si apprende, soffriva di crisi depressive.

Uomo suicida colpisce mamma con bambino: come sta la donna?

La donna è stata subito soccorsa. Per fortuna l’uomo non l’ha colpita in pieno. L’hanno portata in ospedale. È ferita non è in gravi condizioni. Probabilmente ha delle fratture agli arti inferiori, ma i medici del Policlinico di Cagliari non si sbilanciano.

Illeso il bambino di sei mesi che non è stato coinvolto nell’impatto e che ora è con la nonna.