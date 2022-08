La tragica vicenda è accaduta a Garden City, nel South Carolina, ma ha fatto il giro del mondo in pochissime ore. Tammy Perreault, una donna di 63 anni, è morta mentre si trovava al mare con le sue amiche. Uno scherzo del destino che tutti i presenti non dimenticheranno mai.

Mentre si stava godendo una giornata in relax con le sue amiche, è rimasta trafitta da un ombrellone, sradicato da una folata di vento.

È accaduto tutto in pochi istanti, nessuno ha potuto fare nulla per salvare la vita della 63enne. Era lo scorso 10 agosto, intorno alle 12.40. Le amiche, testimoni dell’intera scena, sono ancora sotto choc.

Una di loro, Sherry White, ha visto l’ombrellone sradicarsi dalla sabbia a causa del vento, ha rivolto lo sguardo verso la sua amica ed ha urlato, per provare ad avvertirla. Ma il tutto è accaduto in pochi secondi e Tammy Perreault non ha avuto nemmeno il tempo di realizzare cosa stesse accadendo. L’ombrellone le ha trafitto il petto.

Lo ha trascinato qui una raffica di vento. Quando abbiamo cercato di evitare il peggio era ormai troppo tardi.

Questo il racconto della sua amica, che ancora non riesce a realizzare che sia accaduto davvero davanti ai suoi occhi. Una scena che continua a tornarle alla mente.

Sul posto sono arrivati tempestivamente i soccorritori, che hanno trasportato la 63enne in ospedale. Purtroppo le sue condizioni erano troppo gravi e i medici non hanno potuto fare nulla per salvarla. Si è spenta nella struttura sanitaria un’ora dopo.

La tragedia che è accaduta a questa donna ha sconvolto il mondo intero. Un brutto scherzo del destino, che mai nessuno avrebbe potuto immaginare o evitare. Tammy voleva solo trascorrere una giornata in relax, al mare, con le sue amiche. E invece nessuno dimenticherà mai quella giornata, perché si è trasformata in un vero e proprio incubo.