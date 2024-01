Francesco De Paolis si è recato al pronto soccorso per un forte mal di gola, ma da quelle mura non è più uscito: la denuncia della famiglia

La triste vicenda è accaduta la notte di Capodanno, al pronto soccorso dell’Ospedale San Camillo di Roma. Francesco De Paolis si è recato alla struttura sanitaria per un forte mal di gola. In codice bianco, ha atteso per ore, ma da quelle mura non è più uscito.

La famiglia ha presentato una denuncia e vuole che venga fatta chiarezza sulla verità. A raccontare cosa è accaduto è stata la compagna di Francesco De Paolis.

Il racconto della compagna di Francesco De Paolis

Francesco non si sentiva tanto bene, aveva mal di gola. Ma le cose di per sé non c’avevano allarmato troppo, visto che io stessa avevo avuto le placche alla gola e la nostra bambina aveva preso l’influenza. Nel corso della giornata del 31, Francesco cominciava a non deglutire bene, si sentiva tanto la gola arrossata. È allergico a un tipo di antibiotico, aveva preso uno spray senza avere sollievo, allora, per sicurezza, abbiamo detto meglio andare al pronto soccorso. È andato da solo perché con la bambina piccola non era il caso di accompagnarlo.

La donna poi raccontato che Francesco è entrato al pronto soccorso in codice bianco, è risultato negativo al Covid ed è rimasto in sala d’attesa. Tuttavia le sue condizioni sono peggiorate minuto dopo minuto. Dopo due ore di mancata risposta, la compagna si è preoccupata ed ha deciso di chiamare l’ospedale. In quel momento ha scoperto che l’uomo era stato intubato. Poco dopo il suo cuore ha smesso di battere per sempre.

La famiglia ora chiede che venga fatta chiarezza sulla verità e sulla causa del decesso di De Paolis. Sarà fondamentale capire se delle cure tempestive ed adeguate, avrebbero potuto evitare il tragico epilogo.

L’avvocato della famiglia ha anche lanciato un appello agli altri pazienti presenti quella sera al pronto soccorso, chiedendo loro di farsi avanti qualora avessero delle notizie utili su quanto accaduto al giovane papà.