Definire una persona “Vacca grassa” è brutto. Se poi a pronunciare queste parole in riferimento al peso preso da una donna è stato suo marito, che l’ha pesantemente insultata. La donna ha deciso di intraprendere un lungo percorso per perdere peso e ritrovare la salute. E quando, alla fine, ce l’ha fatta, ha detto addio al marito, lasciandolo.

Jen Mellor è una donna di 35 anni che ha deciso non solo di perdere peso. Ma anche di lasciare il marito dopo questa trasformazione. Il motivo è presto detto. L’uomo l’aveva pesantemente insultata per il suo peso e lei non solo ha accettato la sfida, ma ha deciso di dargli una lezione.

Il marito della 35enne, infatti, la insultava di continuo, chiamandola grossa vacca. Sempre umiliata e sempre presa di mira per i chili di troppo, a un certo punto ha detto di dire basta. E non solo al suo peso. Ma anche alle violenze psicologiche del compagno.

Jen Mellor ha iniziato a mettersi a dieta. Cominciando a fare anche attività fisica. In poco più di un anno la donna è riuscita a raggiungere un grande traguardo, arrivando a perdere più di 50 chilogrammi. Ma c’era altro peso di cui disfarsi.

La donna, dopo aver perso peso, ha deciso di fidanzarsi con un altro uomo. Non prima di aver divorziato da quell’uomo che aveva reso la sua vita un incubo. E poi ha deciso anche di convolare di nuovo a nozze con il compagno per iniziare una nuova vita insieme.

La donna ha iniziato a perdere peso lentamente, rimanendo al suo fianco, riapparendo agli occhi di Andy come una donna affascinante.

E quando ha raggiunto il suo obiettivo, ha deciso di lasciarlo, per mettersi con un uomo di 44 anni, Stuart Eggleshaw.