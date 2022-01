Di tifosi da ogni parte del mondo, il super campionissimo di motociclismo Valentino Rossi ne ha avuti e ne ha ancora milioni. Pochi sono riusciti ad avere una foto con lui, e uno di questi era proprio Andrea Soligo, l’operaio morto cadendo da un’impalcatura qualche giorno fa. Dopo la tragedia, l’ex motociclista ha voluto stringersi al dolore della mamma, mandandole un commovente messaggio di cordoglio in privato.

Il nuovo anno si è aperto con una serie di tragedie che inevitabilmente hanno colpito al cuore l’Italia intera. Come quella del 5 gennaio scorso, per esempio.

Andrea Soligo era andato a lavoro come suo solito. Il giovane, di soli 25 anni, si trovava su un’impalcatura quando all’improvviso ha perso l’equilibrio ed è caduto rovinosamente a terra.

L’impatto con l’asfalto, che si trovava a circa tre metri al di sotto della piattaforma su cui stava lavorando, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. Troppo gravi i traumi riportati, che alla fine ne hanno causato il decesso.

La tragedia è doppia. Non solo perché si è trattato di un ragazzo di soli 25 anni, ma anche perché questo era sposato e aveva due figli piccoli, uno di 4 anni e uno di 2.

La foto di Andrea con Valentino Rossi

Sono centinaia i messaggi di cordoglio che la famiglia di Andrea ha ricevuto nei giorni subito successivi a quelli della morte.

Tra tutti, ne è arrivato uno davvero speciale che, nella tristezza totale, ha riempito il cuore della madre del povero Andrea.

A scrivere in privato, con un messaggio su Instagram, è stato infatti Valentino Rossi.

L’ex campione di motociclismo, per nove volte vincitore del titolo del motomondiale, ha infatti trovato una foto di lui da giovane, mentre teneva in braccio un piccolo tifoso felicissimo di stare tra le braccia del suo idolo. Quel bambino, era proprio Andrea.

A mandare a Rossi quella foto, era stata proprio la moglie di Andrea Soligo. Il ragazzo conservava quella foto come un vero cimelio e allora, la donna, subito dopo la morte di suo marito, aveva lanciato un appello, trovato immediato riscontro dal campione dal cuore d’oro.

Da Valentino non solo è arrivata una dedica sui social, ma la sua compagna Francesca Sofia Novello ha anche telefonato alla vedova di Andrea per mostrarle vicinanza in questo momento così tragico.