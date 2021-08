Forse quello che ha scoperto qualche tempo fa e che ha deciso di annunciare al mondo ieri, deve aver aiutato Valentino Rossi a superare il trauma dell’abbandono del mondo delle moto e delle corse. Sui profili social del “dottore”, infatti, sono apparse delle foto con le quali il campione ha voluto gridare al mondo che ben presto diventerà papà. Chissà che la scelta di smettere di correre sia legata in qualche modo anche a questa dolce scoperta.

Vale non ha bisogno di alcuna presentazione, diciamocelo chiaramente. È uno degli sportivi italiani più iconici e vincenti di sempre. In sella alle sue moto, partendo dalle 125 cc, passando per la 250 cc e per la 500 cc, e arrivando alla mitica Moto GP, può essere tranquillamente considerato come uno dei più grandi di questo sport.

Honda, Yamaha, poi la Ducati e infine di nuovo la Yamaha. Diverse le moto che ha guidato nel corso della sua più che decennale carriera, ma quasi sempre lo stesso risultato, la vittoria.

Ben 9 titoli mondiali vinti, di cui 5 addirittura consecutivamente. Una vera leggenda del motociclismo che ha segnato un’era e appassionato diverse generazioni.

Poco più di 10 giorni fa, Valentino Rossi ha indetto una conferenza stampa, nella quale si è presentato abbastanza commosso e nella quale ha annunciato ciò che più di qualcuno sapeva fosse già nell’aria: il suo ritiro.

Valentino Rossi presto papà

L’età, Rossi ha 42 anni, è sicuramente uno dei fattori che lo ha spinto verso questo cambio di direzione. Ma in molti, da ieri, sostengono che ci sia anche un altro motivo dietro alla decisione di scendere dalla sua M1.

Credit: valeyellow46 – Instagram

Il “dottore”, così viene soprannominato da anni Valentino, ha deciso di scherzare proprio su questo suo nomignolo, per fare un annuncio molto tenero tramite i suoi canali social.

Dopo un attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta! Aspettiamo una bambina 🎀

Lui vestito da medico e la sua Francesca Sofia Novello che si lascia visitare il pancino già ben visibile con uno stetoscopio.

Credit: valeyellow46 – Instagram

Non solo l’annuncio della gravidanza, ma i due hanno anche svelato che nascerà una bella bambina.

Inevitabile che il post di Valentino Rossi abbia raggiunto un numero di reazioni e commenti incredibile in pochissimo tempo. A fare gli auguri al campione, anche tanti amici del mondo dello spettacolo e dello sport. Tra i tanti spuntano i nomi, ad esempio, di Jovanotti, Alessia Ventura, Marco Materazzi, Cesare Cremonini e tanti altri.