Emergono inquietanti dettagli sul caso di Vanessa Ballan. In particolare per l'ultimo messaggio che Bunjar Fandaj aveva inviato al compagno della donna, poco prima della denuncia per stalking

Sul decesso di Vanessa Ballan emergono nuovi inquietanti dettagli, che spingono a chiedersi perché le autorità non si siano mosse prima del terribile epilogo. Ci sarebbe anche un ultimo messaggio di Bunjar Fandaj al compagno di lei con un video, che forse aveva spinto la coppia a denunciare l’uomo per stalking. Alcuni testimoni parlano di una vera e propria ossessione.

L’uomo kosovaro perseguitava dalla fine della loro relazione la donna di 26 anni, mamma di un bimbo di 5 anni e in attesa del secondo figlio al momento dell’assassinio. Era incinta al terzo mese di gravidanza.

Davide, un cliente del supermercato dove la donna lavorava, in occasione di una puntata de La Vita in Diretta, ha raccontato che per il kosovaro Vanessa era una vera e propria ossessione. Lo avrebbe inseguito perché si era trattenuto con lei qualche minuto a parlare.

Ho avuto tantissima paura di lui, era come un armadio, bello grande quindi mi sono spaventato molto. Ho incontrato Bujar mentre ero alla cassa. Vanessa mi aveva chiesto dei soldi da cambiare perché le servivano banconote da 5 euro e io come faccio spesso con lei ho accettato di farlo. A quel punto Bujar ha cominciato a lamentarsi. Vanessa mi ha detto di lasciar perdere e di continuare a fare ciò che stavamo facendo. Fino a quando non l’ho mandato a quel paese e lui si è scaldato. Sono uscito e ho raggiunto la mia auto, e me lo sono ritrovato in mezzo alla strada, ha dato una botte sul vetro della macchina.

L’ultimo messaggio di Bunjar Fandaj prima di essere denunciato dalla coppia per stalking

Bunjar Fandaj, prima di essere denunciato per stalking, aveva inviato un messaggio a Nicola, compagno di Vanessa Ballan. C’era anche un video, in cui spiegava all’uomo la natura del rapporto con la 26enne che poi ha ucciso a Riese Pio X.

Il 41enne di origine kosovara aveva inviato al compagno della vittima l’ultimo messaggio su Whatsapp. In seguito al quale la coppia ha sporto denuncia per stalking due mesi prima del delitto. Ma questo non è bastato a fermarlo.