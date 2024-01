Un episodio davvero straziante è quello successo nella frazione di Varcaturo, il primo giorno dell’anno. Un 38enne ha accoltellato l’ex moglie davanti agli occhi dei suoi tre figli e mentre il neonato era tra le braccia della madre. Gli agenti lo hanno arrestato.

Per fortuna la donna non risulterebbe essere in pericolo di vita, ma avrà comunque bisogno di tempo e cure per riprendersi e per tornare a casa dai suoi bambini.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella tarda mattina dell’1 gennaio, nel giorno di Capodanno. Precisamente nella casa della famiglia che si trova a Varcaturo, frazione di Giugliano, in provincia di Napoli.

Il primo ad allertare le forze dell’ordine, è proprio il nuovo compagno della ragazza. Si è recato nella caserma locale dei Carabinieri in stato di grande agitazione.

Gli agenti hanno fatto il possibile per calmarlo. Alla fine, quando la situazione era già sotto controllo hanno scoperto che la fidanzata lo aveva chiamato e gli aveva detto che il compagno ha cercato di mettere fine alla sua vita e le avrebbe detto che dopo sarebbe tornato a finire il lavoro.

I Carabinieri sono presto intervenuti nella casa ed hanno sentito le urla strazianti della gente, ma anche i pianti dei bambini.

L’arresto del 38enne dopo che ha cercato di mettere fine alla vita della ex

La porta era chiusa dall’interno. Per questo gli agenti hanno dovuto lavorare a lungo per riuscire ad aprirla. Una volta dentro hanno fatto delle strazianti scoperte.

A terra c’erano diverse tracce ematiche. I bambini di 5 e 9 anni erano sul pavimento a piangere e la donna ferma, con in braccio il figlio di appena 7 mesi fa. L’ex marito era di fronte a lei, con in mano ancora l’arma usata per colpirla.

I bimbi stanno bene ed ora sono affidati ai parenti della donna, in attesa che lei esca dall’ospedale. Per fortuna ora non risulta essere in pericolo di vita e presto potrà tornare a casa. Gli agenti hanno arrestato l’ex marito per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.