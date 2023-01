Una tragedia accaduta in provincia di Brescia. Raffaella Ragnoli è accusata di aver ucciso il marito con un coltello da cucina

Raffaella Ragnoli, madre 57enne, ha tolto la vita al marito, davanti agli occhi del figlio 15enne. Lo straziante episodio è accaduto in via Carlina a Nuvolento, in provincia di Brescia.

Romano Fagoni, 59 anni, è stato accoltellato diverse volte. Un taglio fatale alla gola, non gli ha lasciato scampo. Quella sera, era iniziata un’accesa discussione, per quelli che la donna ha definito problemi quotidiani. I toni si sono alzati sempre di più, finché Raffaella Ragnoli non ha preso il coltello da cucina.

Tutto davanti agli occhi del figlio 15enne, che ha subito chiamato le forze dell’ordine, allertandole che la madre aveva appena tolto la vita al papà. I soccorritori del 118 si sono precipitati sul posto, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la vita di Romano Fagoni. È deceduto in poco tempo.

Dopo la misura cautelare, la donna ha subito confessato il delitto, cercando di spiegare agli inquirenti cosa era accaduto. Ha raccontato che la loro vita non era più facile, avevano problemi economici e in casa con loro viveva la madre di lui, che aveva bisogno di essere accudita.

La figlia più grande era andata a vivere per conto suo, mentre il minore viveva ancora con la mamma e il papà. Romano era in congedo da lavoro per dei problemi di salute, mentre la moglie faceva la casalinga.

Tuttavia, anche se l’omicida ha raccontato di continui e quotidiani litigi, non risultano esserci denunce di maltrattamenti in famiglia contro l’uomo. Bisognerà ora capire cosa abbia portato la donna a prendere quel coltello da cucina.

Gli inquirenti stanno ascoltando amici e familiari, al fine di capire quale fosse la situazione in casa. I vicini li hanno descritti come una famiglia tranquilla, mai avrebbero immaginato sarebbe potuta accadere una cosa del genere.

Quando hanno sentito l’ambulanza, hanno pensato che si trattasse dell’anziana signora. Anche il giorno precedente l’avevano chiamata per via delle sue condizioni di salute. Invece, in quella casa, si era appena consumato un delitto.