Tragedia a Varese, in una palazzina dove un piccolo ha avuto un incidente domestico. Il bimbo cade dalla finestra mentre tentava di salutare un amico che stava passando sotto casa sua. Il piccolo di soli 9 anni si trova ricoverato in gravi condizioni in ospedale: subito è stato soccorso dai sanitari del 118.

Questo grave incidente domestico ha avuto luogo a Varese. Il bambino di 9 anni al momento si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Bergamo, dopo la terribile caduta dalla finestra di casa sua.

Il piccolo abita in un appartamento di una palazzina che si trova a Sumirago, un comune in provincia di Varese, in Lombardia. L’incidente domestico ha avuto luogo giovedì 1 aprile 2021, intorno a mezzogiorno. Subito il piccolo è stato soccorso dai medici che lo hanno stabilizzato e poi trasportato in ospedale.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti subito intervenuti per soccorrere il bambino, il piccolo si trovava alla finestra di casa, quando ha visto passare in strada un suo amico. Lo voleva salutare e ha fatto di tutto per farsi vedere da lui.

Il bambino di 9 anni si sarebbe sporto un po’ troppo dalla finestra per poterlo salutare, secondo quanto ricostruito dagli agenti, alzandosi in piedi sul divano che evidentemente era posizionato sotto la finestra e avrebbe perso l’equilibrio. Facendo un volo di due piani in strada, di fronte agli occhi attoniti del suo amico e di chi passava in strada. Subito hanno chiamato i soccorsi.

Bimbo cade dalla finestra: come sta il piccolo di 9 anni?

Sul posto subito è intervenuto il soccorso del 118: per aiutare il bambino i sanitari sono arrivati con un’auto medica, ma anche con l’elicottero dell’elisoccorso, vista la gravità dell’incidente.

Il bambino è stato prima stabilizzato sul posto dai medici intervenuti, per poi essere trasferito in eliambulanza presso l’ospedale di Bergamo dove si trova al momento ricoverato in condizioni serie.