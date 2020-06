Varese, ustioni al torace per una bimba di 16 mesi: trasportata d’urgenza in ospedale Varese, bimba di 16 mesi ustionata al torace, a causa di un incidente domestico: trasportata al Niguarda di Milano

Un drammatico incidente domestico è avvenuto nella giornata di sabato 30 maggio. Una bimba di sedici mesi ha riportato gravi ustioni al torace e le sue condizioni sono apparse critiche sin da subito. È stato chiesto anche l’intervento dell’eliambulanza per un tempestivo trasferimento all’ospedale Niguarda.

Un vicenda drammatica che ha sconvolto tutta la comunità ma in particolare la sua famiglia che non si aspettava affatto di vivere un evento simile.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il fatto è avvenuto ad Angera, un piccolo comune in provincia di Varese. A portarla in pronto soccorso sono stati proprio i genitori.

La bambina, mentre era in casa, ha riportato gravi ustioni al torace, è stata portata immediatamente all’ospedale di Ondoli dove i medici hanno provato sin da subito a fare il possibile per aiutarla ma, poco dopo, hanno preso un’altra decisione.

Hanno deciso di trasferirla al Niguarda di Milano, vista la sua situazione. Al momento, non è ancora chiaro come sia avvenuto l’incidente e nemmeno le condizioni mediche della piccola.

Lo scorso 23 maggio è avvenuto un altro evento molto simile a questo. La vittima in quel caso era un bimbo di soli due anni che, intorno all’ora di cena, si è rovesciato addosso una pentola di acqua bollente.

Il fatto è avvenuto a Castro dei Volsci, in provincia di Frosinone e il piccolo è stato trasportato d’urgenza al centro grandi ustionati di Roma. Secondo le informazioni emerse, le sue condizioni non sono apparse gravi.

Le ustioni erano superficiali e anche in quel caso era stato trasportato in ospedale in elisoccorso. A chiamare il 118 furono proprio i genitori che, nel vedere la scena, rimasero sconvolti. Per loro quelli sono stati momenti di paura e preoccupazione.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda e sulle condizioni di salute della bimba.