Venezia, nonni a 38 e 35 anni Eccoli qui, sono tra i nonni più giovani d'Italia. Ecco chi sono e quanti anni hanno..

Mirko Salvalaio e sua moglie sono una giovane coppia di trentotto e trentacinque anni, che vivono a Maerne, un piccolo comune in provincia di Venezia. La loro storia è ormai molto conosciuta, poiché da pochi giorni sono diventati nonni e sono tra i più giovani d’Italia.

Una storia davvero incredibile che ha lasciato tutti a bocca aperta, poiché al giorno d’oggi la maggior parte delle persone diventa genitore a quell’età ed anche oltre.

Il loro primogenito, Eros, di soli diciotto anni, insieme alla fidanzata Cecilia, hanno dato alla luce la piccola Emma, nata all’ospedale dell’Angelo di Mestre.

La bimba sta bene, pesa tre chi e seicento grammi. “Non me lo aspettavo che anche mio figlio fosse così veloce.” Ha dichiarato Mirko al Gazzettino.

“Ho accolto con gioia questo lieto evento. Del resto sono diventato genitore molto presto anch’io. Mi sembra di rivedermi alla sua età.

Il fatto di avere una così grande responsabilità è stato per me uno sprone a darmi da fare, a rimboccarmi le maniche ed a lavorare sodo per costruirmi una posizione solida per la mia famiglia. Ho lavorato come macellatore, poi ho aiutato mio padre in macelleria, con tanti sacrifici. Mi sono messo in proprio ed ora gestisco anche un allevamento di maiali.

Anche mio figlio ha un lavoro stabile da idraulico e questo mi conforta e mi rassicura per il futuro della nuova famiglia che sta formando. Sono già pazzo della mia nipotina!” Ha concluso il racconto Mirko alla testata giornalistica.

Tutti sono rimasti a bocca aperta da questo lieto evento. Diventare nonni così giovani non si può vedere molto spesso ai tempi di adesso, ma vedere come questa famiglia ha accolto la piccola Emma, è davvero meraviglioso.

Una vicenda davvero incredibile, che ha sciolto i cuori di tutti.

Se vi è piaciuto questo articolo, potete leggere anche: I nipoti aiutano i nonni a vivere più a lungo