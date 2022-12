Sono giorni di grande strazio quelli che stanno vivendo i familiari di un bimbo di soli 6 anni, che purtroppo si trova ricoverato in ospedale, in condizioni molto gravi. Il padre in un disperato appello ha voluto chiedere chiunque abbia visto qualcosa, di farsi avanti.

L’episodio ha sconvolto migliaia di persone, ma soprattutto i parenti del piccolo. Ora loro stanno pregando per avere buone notizie dai medici del Gaslini di Genova.

I fatti sono avvenuti nella giornata di lunedì 19 dicembre. Precisamente nella casa dei nonni, che si trova nel piccolo comune di Ventimiglia, nella provincia di Genova.

Il bambino era affidato ai due signori e fino a quel momento tutto sembrava procedere normalmente. Ad un certo punto, lo hanno perso di vista e sono presto intervenuti per andare a cercarlo.

Tuttavia, è proprio quando sono usciti dal portone, che lo hanno trovato privo di sensi in strada. Era in condizioni molto gravi. Si sono presto allarmati. In un primo momento, lo hanno messo in auto e lo hanno portato al centro cittadino.

Successivamente, hanno allertato i sanitari. Questi ultimi sono arrivati sul posto in pochi minuti e dopo averlo intubato, lo hanno elitrasportato d’urgenza all’ospedale Gaslini di Genova, dove si trova ancora ricoverato.

Bimbo di 6 anni trovato privo di sensi in strada: le indagini

Ovviamente sull’accaduto stanno anche indagando le forze dell’ordine. Dal racconto del nonno, un’auto pirata lo ha investito ed è poi fuggita via. Infatti il padre, in un’intervista con il quotidiano locale Il Secolo XIX, ha dichiarato:

Chiedo che chi ha investito il mio bimbo si costituisca ed ammetta le sue colpe. E chiedo ai ventimigliesi di segnalare alle forze dell’ordine eventuali persone sospette. Mio figlio ha rischiato di perdere la vita e la persona che ha commesso questo gesto non può passarla liscia.

Gli agenti che stanno indagando sull’episodio, stanno cercando di recuperare i filmati di una telecamera presente nella zona. Ora saranno solo le ulteriori indagini a far luce sull’accaduto.