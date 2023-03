Un’importante notizia è quella arrivata in queste ultime ore sul caso di Ryan, il bimbo ferito e ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Genova. Nella mattina di oggi i suoi genitori, dopo 3 lunghi mesi di ricovero, avranno la possibilità di riportarlo a casa.

Non si esclude che sarà presente anche il fratello di 4 anni, che quella mattina era con lui a casa dei nonni.

I fatti sono iniziati nella giornata dello scorso 19 dicembre. Il papà aveva affidato i figli alla nonna paterna e al suo compagno. Il piccolo Ryan aveva la febbre e i signori lo avevano tenuto anche in altre occasioni.

Purtroppo non si sa bene cosa sia successo, ma intorno alle 12, papà Simone ha ricevuto una chiamata da parte della madre, che lo avvisava che il bambino era fuggito. Solo pochi minuti dopo, la coppia lo ha ritrovato nel cortile della casa.

L’ipotesi degli inquirenti è proprio che durante il tragitto per andare dal papà, il bimbo per fuggire dai nonni sia sceso dalla macchina in movimento. Tuttavia, quando il padre lo ha visto era in condizioni disperate.

Da qui è partito il tempestivo trasporto all’ospedale di Genova, dove per diverse settimane, si è temuto per la sua vita.

La svolta sul caso del piccolo Ryan

Inizialmente, il compagno della nonna si è recato dagli inquirenti per confessare di averlo percosso. Però, pochi giorni dopo, in una trasmissione televisiva ha ritrattato tutto.

La donna, invece, si è chiusa nel silenzio e non ha mai risposto alle domande dei giornalisti. Al momento l’unico che può dare delle risposte concrete sull’accaduto è solo il piccolo Ryan, in occasione dell’incidente probatorio.

La vicenda potrebbe arrivare ad una svolta dopo il suo racconto. Gli inquirenti sono ancora in attesa dell’esito delle analisi scientifiche eseguite sull’auto del nonno acquisito del piccolo.