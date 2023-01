Per la famiglia del piccolo Ryan, il bimbo percosso, questo è un momento molto delicato. Oltre ad attendere le notizie arrivate dall’ospedale, hanno anche dovuto ascoltare il cambio di versione del compagno della madre, che ha negato ogni suo coinvolgimento.

Luigi C., nel programma che va in onda su Rai Uno, La Vita in Diretta, ha parlato proprio con una delle inviate ed è proprio nell’intervista che ha cambiato versione.

Ha detto che in realtà lui non ha mai toccato il bimbo e che per lui è la sua vita. Li considera proprio come i suoi nipoti. Il papà di Ryan, nel sentire quelle parole, ha pubblicato un duro post sul suo profilo Facebook, nel quale ha scritto:

Sono rimasto sconvolto dal racconto in cui quel b… e da come sostiene di essere innocente, ma con che coraggio, essere spregievole, dichiari la tua innocenza? Dopo 10 ore di interrogatorio hai detto di aver infierito con calci, pugni e bastonate su mio figlio e in diretta tv lo hai negato.

Con che coraggio continui a fare scarica barile, senza essere abbastanza maturi da prendervi le vostre colpe. Con che coraggio non riuscite ad ammettere al mondo intero che siete due mostri. Soprattutto dopo aver fratturato otto vertebre, rotto le costole che hanno perforato un polmone causando un’emorragia. Inoltre, avere fratturato una milza e causato una frattura scomposta al braccio, con il quale mio figlio si è difeso con tutte le sue forze. Mentre il tuo vero intento, era solo quello di fargli perdere la vita.

La ricostruzione della vicenda del piccolo Ryan

Era il 19 dicembre scorso, quando il piccolo Ryan ed il fratellino sono stati affidati alla nonna paterna. Il compagno di quest’ultima in uno scatto d’ira, è andato contro il bambino di 6 anni, che aveva la febbre.

Dal suo racconto lo ha picchiato prima con dei calci e poi ha usato il bastone di una tenda. Il piccolo Ryan, è riuscito a scappare rifugiandosi nel cortile del condominio, solo e scalzo.

Quando il papà lo ha visto ed ha chiesto alla madre cosa gli era successo, i due signori hanno detto che forse lo aveva investito un’auto pirata. La verità però è uscita solo diversi giorni dopo, quando il nonno acquisito in un interrogatorio ha ammesso le sue colpe.