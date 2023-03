Una bella notizia è quella che il papà del piccolo Ryan, il bimbo ricoverato a Genova in gravi condizioni, ha pubblicato sul web: presto potrà uscire dall’ospedale. Il papà in un lungo post sui social ha voluto informare tutti di ciò che sta accadendo e della gioia che prova in questo momento.

Sono ancora in corso tutte le indagini del caso per questo episodio, che ancora oggi non ha una risposta. Probabilmente sarà proprio il bimbo a raccontarlo agli inquirenti.

Il papà di Ryan in queste ultime ore in un post sui social, ha voluto raccontare la gioia che sta provando per questa notizia. Per fortuna dopo 3 mesi di ricovero, il piccolo potrà tornare a casa e riabbracciare tutti quelli che gli vogliono bene. L’uomo nel messaggio ha scritto:

Tra domenica o lunedì, in base alle disponibilità, dovrebbe ritornare a casa il mio campione. Uscirà con la sua mamma, ma ci sarò anche io. Dopo quasi tre mesi di lotta, ce l’ha quasi fatta. Dopo ogni tempesta esce sempre il sole e tu ne sei la prova.

Una bella notizia che ovviamente ci porta a pensare che le condizioni del bambino ora siano buone.

La vicenda del piccolo Ryan

Il triste episodio è avvenuto il 19 dicembre dello scorso anno, nel comune di Ventimiglia, in provincia di Genova. Il papà aveva affidato Ryan e il fratellino ai nonni paterni.

Intorno all’ora di pranzo, l’uomo però ha ricevuto una telefonata da parte della madre, che gli diceva di non trovare più il figlio maggiore. Solo pochi minuti dopo dal racconto della nonna, il piccolo è stato ritrovato nel cortile del palazzo, in condizioni disperate.

Il papà nel vederlo ha allertato subito i sanitari e i medici hanno disposto il suo ricovero all’ospedale Gaslini di Genova.

Il nonno acquisito in un primo momento si è recato dalle forze dell’ordine per confessare di aver percosso il bambino. Tuttavia, solo pochi giorni dopo in una trasmissione televisiva, l’uomo ha ritrattato tutto. I genitori di Ryan al momento ancora non sanno cosa è accaduto, ma dicono di avere fiducia nella magistratura che scoprirà la verità.