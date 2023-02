Verbania, mamma lascia la sua bambina di 3 anni sola in casa, per andare a bere al bar che si trova lì vicino

Un episodio davvero triste è quello avvenuto lo scorso fine settimana nella zona di Verbania. Una giovane mamma ha lasciato la sua bambina di 3 anni da sola in casa, per scendere al bar ed andare a bere. L’ex marito ha voluto avvisare le forze dell’ordine di ciò che era successo.

Gli agenti dopo aver scoperto la verità sulla vicenda, hanno deciso di denunciare la mamma per il reato di abbandono di minore, anche se lo ha fatto per pochi minuti.

I fatti sono avvenuti questo fine settimana, in una giornata che per tutti sembrava essere come le altre. Precisamente nell’abitazione della famiglia, che si trova nella città di Verbania.

Il papà della bimba quando ha scoperto ciò che aveva fatto la madre, sua ex moglie, ha deciso di allertare le forze dell’ordine. Gli agenti sono arrivati subito sul posto e hanno dato il via a tutte le indagini del caso.

Hanno scoperto che la donna aveva lasciato la figlia completamente sola in casa, mentre lei era scesa nel bar che si trova lì vicino, per bere degli alcolici.

Successivamente, era subito rientrata nella sua abitazione, ma quando lo ha scoperto il suo ex marito, ha raccontato tutto. Le forze dell’ordine hanno deciso di denunciarla.

Le indagini per la bambina di 3 anni lasciata da sola in casa

Fortunatamente, la piccola non ha riportato conseguenze e non è uscita di casa, ma le cose sarebbero potute andare diversamente.

Gli agenti visto come si sono svolti i fatti, hanno deciso di denunciare la mamma. È accusata del reato di abbandono di minore.

Il comportamento della mamma per gli agenti ed anche per il papà della bambina, è stato considerato irresponsabile e quindi ne dovrà rispondere davanti al Giudice. Anche se l’ha lasciata sola per pochi minuti, la bambina avrebbe potuto riportare conseguenze gravi.