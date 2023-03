Terribile l’incidente stradale avvenuto alle prime ore di questa mattina vicino a Vercelli, più precisamente a San Germano. Nello scontro, le cui cause sono al vaglio delle forze dell’ordine, ha coinvolto 4 vetture. Il bilancio parla di due vittime, di due feriti molto gravi e di altri due lievi. La strada è rimasta chiusa al traffico per ore.

Continua a scorrere inesorabile il sangue sulle strade italiane e continua a crescere il numero delle persone che, a seguito di brutti scontri stradali, hanno perso la vita.

Solitamente si parla di stragi del sabato sera, o comunque di incidenti che si verificano durante il week end. Quello avvenuto oggi nel vercellese, invece, è capitato in una normale mattina di lavoro.

Il sinistro si è verificato come detto vicino a Vercelli, più precisamente sulla strada che porta dalla provincia piemontese a San Germano vercellese. Intorno alle 8:00 del mattino, nei pressi dello svincolo che porta a Cascina Strà, 4 mezzi sono rimasti coinvolti nell’incidente.

Alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena, capendo la gravità della situazione, hanno subito allertato i soccorsi e le forze dell’ordine.

Sul posto, oltre ai soccorritori medici, sono giunti tempestivamente anche diverse squadre dei Vigili del Fuoco, gli agenti di Polizia e i Carabinieri.

Chi sono le vittime dell’incidente a Vercelli

Polizia e Carabinieri hanno bloccato il traffico sulla Statale in entrambi i sensi di marcia. Nel frattempo, i Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre le persone dagli abitacoli, per poi consegnarle ai sanitari.

Il bilancio, purtroppo, è stato tragico. Due persone non ce l’hanno fatta. Altre quattro sono rimaste ferite, di cui due molto gravemente e tutt’ora stanno lottando per sopravvivere.

Le due persone che hanno perso la vita, sono due uomini di 65 e 38 anni.

Il 65enne Giorgio Carando viaggiava a bordo di un van. Era un agente di commercio residente a Tronzano Vercellese, ma originario di San Germano. Era molto conosciuto in zona, avendo ricoperto il ruolo di consigliere comunale a San Germano qualche anno fa.

L’altra vittima si chiamava Davide Frezzato, aveva 38 anni ed era originario di Santhià, anche se si era trasferito a Dubai da qualche tempo. Lascia la mamma Angela e la sorella Erika.