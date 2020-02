Vercelli, investito bimbo di 5 anni Vercelli, investito bimbo di 5 anni, davanti agli occhi del padre che non ha potuto fare nulla per evitarlo. Ecco cosa è accaduto..

Un terribile incidente è avvenuto nella giornata di domenica sedici febbraio, a Cigliano, in provincia di Vercelli. La vittima è un bimbo di soli cinque anni, che ora è ricoverato in gravissime condizioni. La sua situazione è molto delicata ed i medici stanno facendo il possibile per cercare di salvarlo.

Un evento terribile, che ha sconvolto la famiglia, ma soprattutto le persone che erano in quella strada ed hanno assistito a tutta la scena. E’ stato scioccante per tutti. E’ accaduto davanti al papà che non ha potuto fare nulla per evitarlo.

Secondo le informazioni che sono venute fuori nelle scorse ore, il bimbo stava passeggiando con suo padre su un marciapiede a Cigliano.

Quando all’improvviso, sembrerebbe che il piccolo sia sceso sulla strada e l’automobilista che procedeva a bassa velocità non si sia reso conto della sua presenza e per questo, lo ha investito.

Sin da subito la situazione è sembrata molto grave ed infatti, sul posto è stato chiesto l’intervento di un’ambulanza, che ha trasportato d’urgenza il piccolo all’ospedale di Chivasso.

Vista la gravità della situazione, i medici hanno deciso di trasferirlo all’ospedale di Regina Margherita di Torino, poiché i traumi che ha riportato erano troppo gravi. I dottori, ora stanno facendo il possibile per cercare di aiutarlo a guarire ed a riprendersi in fretta.

Non sono state ancora rese note le sue condizioni mediche, delle ultime ore. Però, gli inquirenti ora stanno lavorando per cercare di ricostruire l’esatta dinamica di ciò che è accaduto.

Il piccolo è stato trasferito, perché le ferite che aveva riportato erano troppo gravi. Le persone, come il padre, che sono state costrette ad assistere alla scena, sono rimaste sconvolte ed ancora oggi non riescono a capire come sia potuto accadere.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda, ma soprattutto sulle condizioni mediche del bimbo.

Potete leggere anche: La scelta di Jennifer Lake per il suo amato bambino