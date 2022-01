Ospite nello studio di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, Manuel Bortuzzo ha ricordato quel lontano 2019, quando è stato colpito da un colpo di pistola, a causa di uno scambio di persona e la sua vita è cambiata per sempre.

Il famoso nuotatore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha ricordato quel giorno ed ha confessato di provare pietà ed indifferenza nei confronti di coloro che hanno aperto il fuoco.

Non mi chiedo il perché di quello che è successo. Per i miei aggressori provo pietà. Sono persone che si commentano da sole. In questi casi l’indifferenza è la migliore arma che si possa utilizzare.