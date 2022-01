Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Arisa che ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. La celebre cantante è stato ospite a Verissimo ed ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ad un trattamento estetico. Scopriamo insieme di cosa si tratta nel dettaglio.

Reduce dalla vittoria sul palco di Ballando con Le Stelle, Arisa finisce di nuovo al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere protagonista la cantante di un gossip sono state alcune dichiarazioni in merito ad un trattamento estetico. Stando alle sua parole, quest’ultimo le avrebbe salvato la vita.

Ospite a Verissimo, Arisa si è detta dispiaciuta per la sua esclusione alla prossima edizione del Festival Di Sanremo. Tuttavia, la celebre cantante parteciperà con Aka7even nella serata delle cover la quale è stata programmata per il giorno 4 febbraio 2022.

Nel corso dell’intervista, da quanto si apprende dalle sue dichiarazioni, sembra che il sogno dell’artista era quello di partecipare all‘Eurovision Song Contest:

Mi è dispiaciuto di non essere stata scelta, ma capisco la decisione di Amadeus di voler prendere altri artisti

Non è tutto. A Verissimo Arisa ha anche spiegato il motivo per cui spesso e volentieri fa continui cambi look. Infatti, nel corso degli anni la cantante si è mostrata sempre un taglio di capelli diverso: dai capelli lunghi a rasati finno ad arrivare al biondo platino attuale: Questa sarebbe la sua motivazione:

Quando finisce qualcosa taglio i capelli. Anche in amore quando sento che una relazione è finita mi raso a zero.





Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Poi l’argomento si è spostato su un particolare trattamento estetico. La cantante ha dichiarato a Silvia Toffanin di essersi sottoposta al thermage. Si tratta di un trattamento il quale consiste nel contrastare i primi segni di invecchiamento cutaneo come le rughe d’espressione. Queste sono state le parole della diretta interessata: