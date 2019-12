Verona, Alessandra Bertolani ha perso la vita in un drammatico incidente Verona, tragico incidente giovane mamma ha lasciato tre bimbi piccoli. Ecco cosa è accaduto per le forze dell'ordine..

L’ennesimo terribile incidente è avvenuto sulle strade italiane. Questa volta volta però, ha perso la vita una giovane mamma, di soli trenta anni, chiamata Alessandra Bertolani. Il dramma è avvenuto nel pomeriggio di martedì diciassette dicembre, a Gazza Veronese, in provincia di Verona.

La comunità, proprio come tutti i familiari della giovane vittima, sono sconvolti da quanto accaduto. Tutti dicono che era una mamma amorevole e molto presente con i suoi tre piccoli.

In base alle informazioni che sono venute fuori, l’incidente è avvenuto poco dopo le quindici e trenta di martedì, su un tratto di strada che collega la località di Crocetta, con Albarelle.

Alessandra era alla guida della sua 500L, quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dagli inquirenti, si è scontrata frontalmente con una Opel Zafira, guidata da un uomo di sessantaquattro anni, che è rimasto gravemente ferito. L’impatto è stato talmente violento che entrambe le macchine, sono andate a finire nei fossati.

Tutti e due sono rimasti intrappolati nelle lamiere delle auto ed infatti, sul posto è stato anche chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per riuscire a liberarli.

Sin da subito, le condizioni di Alessandra Bertolani, sono sembrate drammatiche ed infatti i medici del centodiciotto, hanno provato a rianimarla per diverso tempo, ma ogni loro tentativo è stato del tutto vano. Per lei non c’è stato più nulla da fare.

Il marito, è stato uno dei primi ad assistere al decesso, poiché stava provando a chiamare la moglie da diverso tempo, ma visto che non rispondeva, ha deciso di fare la strada al contrario. Poco dopo si è trovato davanti, il tragico incidente. Alessandra ha lasciato tre figli, di sei, di due e di un anno, al quale era molto legata.

L’altro signore è ancora ricoverato, ma non sono state rese note le sue condizioni mediche. La comunità è sconvolta per ciò che è accaduto e molti, ancora oggi non riescono a crederci.

Gli inquirenti, ora, stanno lavorando per cercare di ricostruire la dinamica. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

