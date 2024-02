Un episodio davvero straziante è quello che è avvenuto nei giorni scorsi, nella provincia di Verona. Purtroppo Federica Ghirelli, una giovane mamma di 37 anni, ha perso la vita poco dopo il parto d’urgenza della sua seconda figlia Emma, anche la piccola non ce l’ha fatta.

Tutta la comunità ora è in lutto per questa perdita così grave e straziante. La donna oltre al marito Elia, ingegnere biomedico proprio come lei, ha lasciato anche il suo primo figlio Tommaso, di appena 4 anni.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella giornata di martedì 30 gennaio. Precisamente nella casa in cui viveva la famiglia a Villa Bartolomea, che si trova nella provincia di Verona.

Federica era incinta della sua seconda figlia ed era all’ottavo mese di gravidanza. Tutto stava procedendo bene e nulla avrebbe mai fatto presagire un dramma simile.

La giovane mamma ha iniziato ad accusare qualche linea di febbre e poi alcuni strani dolori nella zona del ventre. Vista la gravità delle sue condizioni, i familiari hanno deciso di trasportarla d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Mater Salutis di Legnano.

Una volta qui, grazie ai primi accertamenti del caso, i medici scoprono che aveva in atto una importante emorragia. Così con la speranza di salvare sia la mamma che la piccola, la sottopongono ad un cesareo d’urgenza.

Il decesso di Federica Ghirelli dopo il parto e quella della piccola Emma

La bambina, che si sarebbe dovuta chiamare Emma, purtroppo era ormai senza vita. Tuttavia, anche le condizioni di Federica Ghirelli sono apparse disperate.

Per questo motivo hanno disposto per la donna, il tempestivo trasferimento all’ospedale Borgo Trento di Verona, dove l’hanno ricoverata nel reparto di terapia intensiva. Però è proprio qui, che dopo pochi giorni la 37enne è deceduta.

Lavorava come ingegnere biomedico e purtroppo ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori dei suoi cari. Tra questi il marito Elia, anche lui ingegnere ed il figlio Tommaso, di appena 4 anni. In corso ora tutti gli accertamenti del caso.