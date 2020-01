Via Mala, cadono calcinacci in galleria tra Bergamo e Brescia, colpita una macchina Tragedia sfiorata in Via Mala, cadono calcinacci in galleria tra Bergamo e Brescia, una macchina è stata colpita; ecco cos'è successo

Via Mala, si staccano calcinacci in galleria, colpita una macchina mentre altri due veicoli riescono a schivarle per poco. L’episodio si è verificato nella mattinata dell’11 gennaio 2020, tra le 8 e ne 9, tra Bergamo e Brescia, nella galleria che collega la valle di Scalve con la val Camonica.

A raccontare l’increscioso episodio è stato il presidente della Comunità montana di Scalve, Pietro Orrù, in un post su Facebook. Ecco cosa ha scritto sul suo profilo:

“VIA MALA:

stamattina, in corrispondenza della prima galleria scendendo dalla Frazione Dezzo in direzione della Valle Camonica, si è distaccata una porzione di calcestruzzo del soffitto che ha poi causato un incidente con un paio di auto coinvolte”.

Poi Pietro Orrù continua così il suo post:

“Nonostante la galleria in questione non goda certamente di ottima salute dal punto di vista manutentivo, attualmente la situazione dovrebbe essere sotto controllo in quanto il problema odierno è stata immediatamente preso in carico da parte dei funzionari della Provincia di Bergamo con i quali abbiamo concordato quali verifiche effettuare a partire già da lunedì, al fine di definire congiuntamente gli interventi più opportuni da attuare. #ValDiScalve #ViaMala”.

L’episodio si è verificato nella mattinata dell’11 gennaio 2020, tra le 8 e ne 9, all’interno della prima galleria costruita lungo la strada che collega la valle di Scalve con la val Camonica. Dal racconto dei testimoni che transitavano in quel momento, nel momento del crollo due macchine sono riuscite a schivare i calcinacci per miracolo mentre la terza è stata colpita. Fortunatamente, non ci sono stati feriti o vittime ma la paura è stata tanta.

Non è la prima volta che, sulle strade Italiane si verificano episodi di questo genere. Poco prima della fine dell’anno, si era verificato il crollo di una parte del soffitto nella galleria Bertè sullA26, in direzione Genova. Anche in quel caso, fortunatamente, non ci sono state vittime.

Torneremo con aggiornamenti.