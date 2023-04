Dramma nella città di Vicenza, bimbo di 4 anni lasciato solo in casa con il fratello più grande: è finito in ospedale dopo aver ingerito droga

Sono in corso tutte le indagini per un triste episodio che ha visto coinvolto un bimbo di soli 4 anni, finito in ospedale, dopo aver ingerito una sostanza stupefacente. I genitori avrebbero lasciato lui ed il fratello maggiore da soli in casa, per diverso tempo.

Un episodio che ha dell’incredibile, ma che per fortuna, non ha avuto conseguenze molto gravi. Il piccolo grazie alle cure a cui lo hanno sottoposto i medici, è potuto tornare nella sua abitazione.

I fatti sono avvenuti negli ultimi giorni. Precisamente nella casa in cui i due bambini vivono con i genitori, che si trova nella provincia di Vicenza.

Da ciò che hanno ricostruito fino ad ora gli inquirenti, i due bambini sono rimasti soli in casa. I genitori di 31 e 30 anni sono usciti e non si sono preoccupati di portarli con loro o di lasciarli con degli adulti.

Il più di piccolo dei fratelli, di 4 anni, ha trovato quella sostanza stupefacente in giro per casa ed è riuscito ad ingerirla. Era cocaina e nel giro di pochi minuti ha iniziato a stare molto male.

I genitori una volta rientrati nell’abitazione, hanno trovato il bambino in un evidente stato di alterazione. Per questo motivo lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale.

Bimbo di 4 anni in ospedale per aver ingerito una sostanza stupefacente: le condizioni

I medici sin da subito lo hanno sottoposte alle cure del caso. Tuttavia, ci sono voluti ben 9 giorni di ricovero per dichiararlo finalmente fuori pericolo. Alla fine gli hanno anche dato la possibilità di tornare a casa.

Vista la gravità dei fatti, il personale ospedaliero ha deciso di allertare le forze dell’ordine, che a loro volta hanno avviato tutte le indagini del caso.

Da ciò che è emerso i genitori sono stati denunciati per il reato di abbandono di minore ed anche di lesioni aggravate. Per fortuna il tempestivo trasporto in ospedale, ha evitato al bambino conseguenze molto gravi. Ora saranno solo le indagini a far luce sull’accaduto.