Vicenza, bimbo di sei anni caduto dalla finestra: trasportato in ospedale Vicenza, caduto dalla finestra bimbo di sei anni: è stato trasportato in ospedale

Una vicenda terribile è avvenuta nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 15 maggio. Un bimbo di soli sei anni, è caduto dalla finestra del secondo piano del suo appartamento. E’ stato lanciato subito l’allarme ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale, per tutti i controlli. Ora è ricoverato in terapia intensiva.

Un evento drammatico, che ha sconvolto il condominio, la comunità, ma soprattutto i genitori, che si era distratti per qualche istante, prima che accadesse la tragedia.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il fatto è avvenuto a Santorso, un piccolo comune in provincia di Vicenza. Il piccolo era in casa con la madre ed il padre.

Tutto era tranquillo, proprio come gli altri giorni, quando all’improvviso, i due genitori si sono distratti per qualche istante e il piccolo si è affacciato alla finestra del suo appartamento al secondo piano.

Si è sporto troppo ed infatti caduto di sotto. L’impatto è stato molto violento, poiché era molto alto. L’allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto è stato chiesto l’intervento degli operatori del118.

La sua situazione è apparsa complicata sin da subito ed infatti i soccorritori, dopo averlo stabilizzato, lo hanno portato d’urgenza all’ospedale San Bortolo di Vicenza, per tutti gli accertamenti del caso.

Le condizioni del piccolo sono molto gravi e per questo i medici, hanno deciso di ricoverarlo in terapia intensiva. Però, secondo le prime informazioni emerse nelle ultime ore, per il momento non sembrerebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente, è arrivata anche una volante dei carabinieri. Quest’ultimi, dopo aver raccolto tutte le testimonianze dei presenti e dei genitori, stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e valutare tutte le eventuali responsabilità.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa terribile vicenda, ma soprattutto sulle condizione mediche del bimbo.