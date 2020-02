Vicenza, frittelle di Carnevale avariate, 4 adulti e 2 bambini si sono sentiti male Vicenza, frittelle di Carnevale avariate. Sei persone intossicate, tra questi anche due bambini. Ecco cosa è accaduto..

Una vicenda davvero incredibile è accaduto lo scorso fine settimana, a Vicenza, dove quattro adulti e due bambini, sono rimasti intossicati, a causa di alcune frittelle di Carnevale. Nessuno ha riportato gravi conseguenze, solo uno dei più piccoli è stato trasportato in ospedale.

Un evento davvero terribile, che poteva portare a qualcosa di molto grave, ma che per fortuna non ha portato a salmonellosi o patologie più complicate.

In base alle informazioni che sono venute fuori, a creare il malessere, è stata la crema delle frittelle, avariata. Erano state preparate in casa da una donna, che si è sentita male insieme agli altri.

Era una cena a casa tra amici e subito dopo aver consumato tutto, la casalinga di quaranta quattro anni, ha tirato fuori il dolce, che aveva preparato il giorno stesso, mentre stava aspettando gli altri.

Poche ore dopo aver finito, i primi a sentirsi male, sono stati proprio i più piccoli, forse perché più golosi e ne hanno mangiate di più, con sintomi come mal di pancia, nausee, vomito e diarrea.

Uno dei bambini è stato trasportato in pronto soccorso, mentre per i quattro adulti e per l’altro minore, sono bastate delle cure della guardia medica e delle medicine comprate nella farmacia della zona. Sembrerebbe che a causare il malessere, sia stata la crema delle frittelle, poiché preparata con delle uova non fresche.

Tutte le vittime di questa vicenda, alla fine sono rimaste a casa dal lavoro e da scuola, ma nonostante tutto nessuno ha riportato gravi conseguenze ed il tutto si è concluso per il meglio.

L’evento si sarebbe potuto trasformare in qualcosa di più grave se avessero preso la salmonellosi o qualche patologia più complicata.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda davvero incredibile.

Potete leggere anche: Su Facebook mamma chiede aiuto per ritrovare le ceneri del figlio morto