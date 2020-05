Vicenza, neonata di sei giorni ha perso la vita nella sua culla Vicenza, ha perso la vita una neonata di sei gironi, mentre dormiva nella sua culla

Una vicenda drammatica è avvenuta nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 maggio. Una neonata di soli sei giorni ha perso la vita, mentre dormiva nella sua culla. I soccorritori arrivati sul posto, non sono riusciti a fare nulla per salvarla, ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso.

Un evento terribile, che ha sconvolto tutta la comunità, ma soprattutto la famiglia della piccola vittima. Per loro questo doveva essere un momento felice, che invece si è trasformato in tragedia.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il fatto è avvenuto a Camisano, un piccolo comune in provincia di Vicenza.

Durante la notte, i due genitori si sono svegliati ed hanno trovato bimba immobile nella sua culla. Hanno capito subito che la situazione era grave e per questo motivo, hanno allertato immediatamente il Suem, che è arrivato nell’abitazione in pochi minuti.

La piccola Allegra Petrachin è stata portata d’urgenza in ospedale ed i medici hanno cercato di fare il possibile per salvarla, ma poco dopo essere arrivata, il suo cuore ha cessato di battere per sempre e ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso.

Si pensa che la sua morte sia stata causata da un malore, che purtroppo non le ha lasciato scampo. Non è ancora chiaro se il suo corpo verrà sottoposto ad autopsia, per fugare tutti i dubbi dei due genitori, distrutti da questo lutto.

La mamma Mery Rampazzo, ha 33 anni e lavora in un’agenzia assicurativa, mentre il papà Matteo Petrachin, di 38, lavora come idraulico.

In molti sono sconvolti da questa tragica perdita. Per la famiglia questo doveva essere un momento speciale. Infatti avevano festeggiato la nascita della piccola Allegra, solo lo scorso lunedì. I medici hanno provato a fare il possibile per salvarla, ma per la neonata non c’è stato nulla da fare.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa drammatica vicenda.