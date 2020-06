Dramma a Vicenza, ragazzo di 13 anni cade nel torrente: è morto Vicenza, ragazzo di 13 anni cade nel torrente, mentre stava giocando con i suoi amici: inutili tutti i tentativi di soccorso, è morto

Un ragazzo di soli 13 anni, è caduto in un torrente, nel pomeriggio di ieri, venerdì 5 giugno. Tutti i tentativi dei soccorsi per lui sono risultati vani. Infatti i medici intervenuti, ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso. È morto nonostante i tentativi di rianimazione. Tutto è avvenuto davanti agli occhi dei suoi amici e sono stati proprio loro a lanciare l’allarme.

Il fatto è avvenuto a Cornedo Vicentino, un piccolo comune in provincia di Vicenza.

L’adolescente stava giocando con un gruppo di suoi coetanei alla riva del torrente Agno, quando all’improvviso, per cause da chiarire dalle forze dell’ordine, è caduto in acqua.

Da quel momento non è più riemerso ed infatti, sono stati proprio i suoi amici ad avvisare gli adulti di ciò che era accaduto e subito dopo sono stati allertati i soccorsi.

La chiamata al 118 è arrivata intorno alle 17.30. Sul posto è stato chiesto anche l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno dovuto lavorare per diverso tempo, per riuscire a tirarlo fuori dall’acqua.

I medici che erano sulla riva del torrente, hanno provato con le manovre di rianimazione per diversi minuti, ma alla fine hanno capito che per il ragazzo non c’era più nulla da fare ed infatti, ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso.

La notizia di questa tragica ed inaspettata perdita, ha sconvolto l’intera comunità, ma soprattutto i genitori della vittima, che speravano che i soccorritori avessero potuto fare qualcosa per riuscire a salvarlo.

Sul posto, è arrivata anche una volante delle forze dell’ordine, che ora sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Stanno indagando per capire come sia finito in acqua e stanno ascoltando tutte le persone che erano con lui, poco prima che accadesse la tragedia.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo drammatico episodio.