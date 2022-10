Tragedia nel mondo dello sport e dei motori. Victor Steeman, pilota olandese di 22 anni, è morto a seguito il terribile incidente che l’ha visto coinvolto nel corso del Pirelli Portugal Round all’interno dell’Autodromo Internacional do Algarve, in Portogallo.

Victor era un pilota della MTM Kawasaki e gareggiava nel campionato Mondiale FIM Supersport 300. Era uno dei piloti più affermati e questo mondiale stava andando alla grande per lui avendo centrato fin qui 4 successi e 5 podi ed era in lizza per la vittoria finale.

Fonte: web

Il terribile incidente è avvenuto purtroppo durante Gara1 e da subito le sue condizioni era apparse molto gravi.

Ieri mattina i medici hanno constatato il decesso, troppo gravi le lesioni alla testa. Il mondo dei motori si è stretto immediatamente nel dolore dopo l’annuncio del decesso.

“È con grande tristezza che abbiamo appreso della scomparsa del pilota del WorldSSP 300 Victor Steeman. Tutta la famiglia della MotoGP invia le proprie condoglianze alla famiglia, agli amici e al team di Victor in questo momento difficile. Cavalca in pace, Victor” – questo il messaggio della Moto GP.

Anche la famiglia ha voluto esprimere tutto il loro dolore pubblicando una nota stampa in cui hanno anche annunciato di aver donato gli organi del ragazzo.

“Il nostro Victor non ha potuto vincere quest’ultima gara. Nonostante la perdita e il dolore insopportabili, siamo estremamente orgogliosi di condividere con voi che il nostro eroe, attraverso la sua morte, è riuscito a salvare altre cinque persone donando i suoi organi” – le parole della famiglia.

Hanno poi aggiunto: “Ringraziamo tutti per il modo in cui avete vissuto con noi in questi giorni. Il nostro Victor ci mancherà enormemente. Qualcosa che hai sempre temuto come genitore di un pilota di moto è ora accaduto”.