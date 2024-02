Villa Certosa in vendita, ecco il prezzo di una delle prestigiose proprietà di Silvio Berlusconi

La prestigiosa Villa Certosa, situata sulla splendida Costa Smeralda in Sardegna, è attualmente in vendita. I discendenti di Silvio Berlusconi, che hanno acquisito tra la cospicua eredità del fondatore di Forza Italia questa lussuosa residenza, hanno concordemente deciso di metterla in vendita. Il prezzo fissato per la proprietà è di 500 milioni di euro, stando alle ultime voci di corridoio.

Gli eredi dell’ex Cavaliere stanno procedendo con la capitalizzazione di una parte dell’eredità immobiliare ricevuta dopo la scomparsa del padre avvenuta lo scorso 12 giugno.

I figli di Silvio Berlusconi hanno quindi scelto di iniziare questo processo con la vendita di Villa Certosa a Porto Rotondo. Si tratta di un’iconica tenuta sulla spiaggia sarda di proprietà della società immobiliare Idra, gestore anche di altre prestigiose proprietà come la villa di Berlusconi ad Arcore, oltre che di Villa Macherio e Villa Grande a Roma.

La decisione di mettere in vendita Villa Certosa è stata annunciata dai figli di Silvio Berlusconi. La decisione consolida così il processo di rinnovamento e valorizzazione del patrimonio immobiliare di famiglia.

La famiglia Berlusconi, nel corso dei decenni e di attività imprenditoriale, ha accumulato una vera e propria ricchezza. In questa si considera anche l’entrata in possesso di residenze di lusso.

La villa è celebre per aver ospitato importanti leader mondiali come l’ex presidente americano George W. Bush, l’ex primo ministro britannico Tony Blair e il presidente russo Vladimir Putin. Non stupisce che la proprietà possa suscitare l’interesse di miliardari provenienti da tutto il pianeta. Gli interessati proverrebbero dal mondo arabo, dagli States e da gruppi alberghieri internazionali.

Indiscrezioni riportate sulle pagine del Financial Times parlano di una possibilità tutt’altro che remota di vedere la storica residenza di Silvio Berlusconi in mano a un brand alberghiero di lusso. La vendita sarà comunque condotta in modo riservato, senza nessuna pubblicità, e le visite sono programmate per avere inizio a partire da questo mese.