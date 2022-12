Un episodio davvero straziante è quello avvenuto nella mattinata di ieri, venerdì 16 dicembre, nel piccolo comune di Villabate. Un uomo ha messo fine alla vita della sua ex compagna, Giovanna Bonsignore, usando un bisturi, che pare abbia preso nell’ospedale dove lavorava come Oss. La giovane ha lasciato una figlia di 14 anni, avuta da un precedente matrimonio.

L’uomo con l’arma usata per commettere il delitto si è tolto la vita. Un uomo amico, leggendo un suo strano post sui social, ha provato a fermarlo, ma non ha fatto in tempo.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella mattinata di venerdì 16 dicembre. Precisamente nell’abitazione della donna di 41 anni, che si trova a Villabate, in provincia di Palermo.

Da ciò che è emerso pare che i due si erano lasciati da diverso tempo, ma Salvo Patinella non riusciva proprio ad accettare la fine della loro relazione. Infatti si recava spesso a casa della donna e c’erano dei litigi molto accesi.

Quella stessa mattina, molto probabilmente aveva deciso di mettere fine alla sua vita. Per questo per prima cosa ha preso un bisturi dall’ospedale dove lavorava come Oss.

Poi ha pubblicato un post sui social, in cui chiedeva scusa a tutti per quello che stava per fare ed alla fine si è recato nella casa della ex compagna. Un suo amico, che conosceva la storia, nel leggere quelle parole, ha provato a recarsi nella casa per fermarlo.

La scoperta degli agenti nella casa di Giovanna Bonsignore ed il post dell’ex pubblicato sui social

Ha allertato anche le forze dell’ordine, ma è proprio quando sono arrivati lì che gli agenti hanno fatto la straziante scoperta. I corpi dei due erano ormai a terra. Salvo Patinella dopo aver colpito la sua ex, si è tolto la vita.

Le forze dell’ordine al momento sono a lavoro per capire cosa è successo. Per questo stanno ascoltando le testimonianze di alcuni parenti ed amici dei due. L’uomo sul suo profilo social prima del delitto, ha scritto: