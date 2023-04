Vilmer Dalmonte è caduto durante una discesa e per lui non c'è stati nulla da fare: il dolore di amici e parenti è immenso

Ennesimo dramma sulle strade italiane. Nella giornata di ieri, durante la gara ciclistica Cime di Romagna, il 46enne Vilmer Dalmonte è caduto rovinosamente a terra durante una discesa e per lui non c’è stato nulla da fare. Il dolore e degli amici sui social.

Negli ultimi giorni si sono verificati diversi incidenti stradali che, purtroppo, sono costati la vita a diversi uomini molto giovani. Perlopiù si è trattato di incidenti in motocicletta.

Come ad esempio quello di due giorni fa a Palermo. Salvatore e Alessio, due amici di 20 e 35 anni, si sono schiantati con il loro scooter contro un’auto ferma nella corsia di emergenza sulla A29.

O ancora quello di Antonio Caputo, anche lui siciliano, di 36 anni, che ieri ha perso la vita nello schianto della sua ducati contro un palo della luce. La tragedia si è verificata a Capo D’Orlando, vicino a Messina.

Quella di Marco Moioli, invece, è avvenuta a Bergamo, sempre ieri. Era uscito da lavoro e doveva raggiungere i suoi ad un funerale. Durante il tragitto si è scontrato con il suo scooter contro una auto guidata da un anziano, perdendo la vita sul colpo.

Anche Vilmer Dalmonte ha perso la vita a seguito di un incidente sulle due ruote, ma in questo caso si tratta di quelle di una bici.

Come è morto Vilmer Dalmonte

Immagini di repertorio – Cime di Romagna

Nato a Faenza 46 anni fa, l’ingegner Vilmer Dalmonte aveva da sempre una grande passione per il ciclismo. Passione che suo malgrado gli è costata la vita.

Nella giornata di ieri si era recato nella zona dell’Alto Mugello per partecipare alla gara ciclistica “Cime di Romagna“. Era insieme ai suoi compagni del team Solarolese. Il presidente del club ha raccontato l’incidente che è costato la vita al 46enne:

Vilmer era con noi da non tanto tempo. Io sono arrivato 15-20 minuti dopo l’incidente. Vilmer era più avanti: è uscito da una curva, probabilmente da solo, una curva che va in discesa. Non si sa come, ma è caduto. Una tragedia di cui ancora non riesco a farmi una ragione.

Immagini di repertorio – Cime di Romagna

I soccorritori presenti durante la gara hanno provato in ogni modo a rianimare Vilmer, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Incalcolabile il dolore degli amici e dei familiari. Suo papà, in un toccante post sui social ha scritto: