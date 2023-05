Notizia shock per un volto molto noto del calcio italiano e della televisione. Si tratta di Vincenzo D’Amico, ex calciatore, capitano e bandiera della Lazio, con cui ha vinto da protagonista lo storico scudetto del 1974. L’ex centrocampista ha infatti annunciato sui propri canali social di avere un tumore e di impegnarsi al massimo per vincere la sua battaglia.

Nato a Latina il 5 novembre del 1954, D’Amico mostra fin da bambino il suo talento smisurato a giocare a calcio. Inizia nel settore giovanile con la maglia del Cos Latina, poi prosegue con l’Almas e infine approda alla Lazio nel 1970.

Dopo una stagione nelle giovanili, viene aggregato al gruppo della prima squadra e da lì praticamente non si muoverà più, eccezion fatta per una breve parentesi al Torino e gli ultimi due anni di carriera alla Ternana in serie C2.

Con i biancocelesti fa il suo esordio nel 1971, quando ancora non aveva 18 anni. Durante un’amichevole subisce un grave infortunio, che lo tiene fuori per tutta la stagione 72-73.

Nel 1974 si ristabilisce e pian piano, a suon di gol e prestazioni convincenti si prende un posto fisso tra i titolari, la fascia da capitano e l’amore dei tifosi.

Quella stagione la Lazio diventerà addirittura leggenda, riuscendo a vincere uno storico scudetto. D’Amico, insieme a Maestrelli, Wilson e Giorgio Chinaglia, conquista il primo storico campionato di serie A dei biancocelesti.

Nel 1980 viene ceduto contro la sua volontà al Torino, dove però resterà solo una stagione prima di tornare a vestire la maglia della Lazio.

Lo farà fino al 1986, quando viene ceduto alla Ternana in serie C2, dove concluderà la sua carriera da calciatore nel 1988.

Successivamente ha provato la carriera da allenatore, dirigente sportivo e, più recentemente, quella di commentatore sportivo per le reti RAI.

Il tragico annuncio di Vincenzo D’Amico

Oggi Vincenzo D’Amico ha 69 anni ed ha scelto i social network per dare un triste annuncio che lo riguarda. Ecco le sue parole:

Mi dicono che i malati oncologici tirano fuori forze inaspettate! Io ci sto provando.

Nessun dubbio, dunque, che l’ex campione abbia scoperto di avere un tumore e che si stia curando per guarire quanto prima.

Non è chiaro dove lo abbia colpito la patologia, ma sono già tantissimi i messaggi di affetto e vicinanza ricevuti dai colleghi del mondo dello sport e soprattutto dai suoi tifosi, che non lo hanno mai dimenticato.