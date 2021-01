Vincenzo e Italia, morti a poche ore distanza nel 60esimo anniversario di matrimonio

La realtà in cui ci troviamo oggi è ben nota. In questo grigiore assoluto la storie di matrimonio tra Italia Bramucci e Vincenzo Giovinazzo scalda il cuore. Dietro i freddi numeri di vittime che ogni giorno l’implacabile Coronavirus miete, certi legami sono indissolubili, abbattono ogni ostacolo e, sebbene nel dramma, fanno emergere la forza di amori che neanche la morte separa.

60esimo anniversario di matrimonio

Lui malato di Covid, è spirato il 5 gennaio 2021. Nel giro di poche ore se ne è andata pure la compagna. Per loro era il giorno del sessantesimo anniversario di nozze. Un’unione consolidatasi nel tempo, attraverso momenti di festa ed altri drammatici, che hanno temprato il rapporto, più forte di tutto.

Tragedia scampata

Italia e Vincenzo si erano conosciuti in Puglia, esattamente a Bari. Quattro le figlie, un’esistenza alimentata da un bene reciproco straordinario, che rimanda tanto a un’epoca passata. Vincenzo era scampato ad una tragedia in miniera di cui finirono vittima diversi italiani. Nelle profondità della miniera restò bloccato. Eppure, mai si perse d’animo, combatté fino allo stremo, finché le squadre di soccorritori non lo recuperarono e poté tornare dalla sua Italia.

Quel mestiere logorante nel ventre della terra lo aveva portato a manifestare gradualmente i sintomi della silicosi, una malattia dei polmoni causata dalla inalazione prolungata della polvere di silice cristallina. Le precarie condizioni ne avevano richiesto il trasferimento presso una casa di riposo a Quattro Castella.

Positività al Coronavirus

Durante un ricovero in ospedale a Montecchio, gli è stato rilevato il Coronavirus. Vincenzo si è spento poco dopo aver scoperto di essere positivo. Nel frattempo, dalle figlie Italia attendeva aggiornamenti sul marito.

Matrimonio: sentimento sopravvissuto alla crudeltà

Quando le hanno comunicato la scomparsa, Italia è entrata in coma e si è presto spenta. I due nonni lasciano una famiglia numerosa, costellata da sei nipoti che porteranno in eterno il ricordo di un sentimento sopravvissuto pure alla crudeltà del Covid.