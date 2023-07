Vincenzo Gargiulo si è scontrato contro una vettura, mentre era in sella alla sua moto: inutile l'immediato trasporto in ospedale

La triste vicenda è accaduta a Meta di Sorrento, Vincenzo Gargiulo ha perso la vita a soli 23 anni mentre era in sella alla sua moto. Si è scontrato contro una vettura ed è stato balzato a diversi metri. Fatale l’impatto con l’asfalto, che non gli ha lasciato scampo.

Dopo l’allarme, sul posto sono arrivati in breve tempo gli agenti delle forze dell’ordine e gli operatori sanitari del 118. Quest’ultimi lo hanno trasportato con immediata urgenza in ospedale, ma nonostante l’intervento dei medici, per il 23enne non c’è stato nulla da fare. Vincenzo Gargiulo è deceduto per le gravi ferite riportate.

Il ragazzo era molto conosciuto nella zona per le sue partecipazioni agli eventi di ciclismo locali. La notizia ha sconvolto la comunità di Vico Equense, dove viveva insieme alla sua famiglia. Tutti lo stanno ricordando come un ragazzo meraviglioso e per bene. Anche il Primo Cittadino ha voluto inviare il suo cordoglio, a nome della comunità, alla famiglia del giovane, chiedendo a tutti di pregare per i suoi cari. Ecco le parole del Sindaco Giuseppe Aiello:

Ci ritroviamo sgomenti dinanzi alla drammatica scomparsa di Vincenzo. Un ragazzo meraviglioso e per bene. Chiedo a tutti di fermarsi un attimo e pregare per lui e la sua famiglia, sperando che simili disgrazie non accadano più.

Anche le associazioni calcistiche per le quali Vincenzo ha giocato, hanno voluto salutarlo sui social con un ultimo e triste post.

Gli agenti delle forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica del sinistro stradale, per capire cosa abbia causato lo scontro e per stabilire le responsabilità dei due conducenti.

Nessuno riesce ancora a capacitarsi di quanto accaduto, Vincenzo Gargiulo aveva solo 23 anni e un’intera vita davanti, piena di sogni da realizzare. Immenso il cordoglio che la famiglia sta ricevendo in queste ore e numerosi i post sui social, pubblicati da amici e conoscenti che hanno voluto salutarlo per l’ultima volta.