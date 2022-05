Quando la finzione cinematografica diventa realtà. Vincenzo Sacchettino, conosciuto dai più per il suo personaggio di Danielino, nella fortunata serie tv Gomorra, è stato arrestato per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta del quarto fermo per l’ormai ex attore. Arrestati anche il papà ed il fratello.

Era stato uno dei protagonisti della prima stagione di Gomorra, La serie tv targata Sky che ha raccontato, per 5 stagioni, le vicende attorno al clan camorristico di Napoli.

Stiamo parlando di Vincenzo Sacchettino, che nella serie interpretava l’aspirante meccanico Danielino, assoldato da Ciro Di Marzio e morto per mano del rivale Salvatore Conte.

Qualche giorno fa, l’attore che oggi ha 24 anni, è stato fermato e arrestato a seguito dell’indagine portata avanti e conclusa dai Carabinieri di Aversa, riguardante il giro di spaccio tra Napoli e Caserta.

Stando a quanto emerso, lui, suo padre, suo fratello e altri membri del clan, si occupavano di smerciare piccoli dosi di cocaina in tutta la zona di Napoli, guadagnando circa 70mila euro al mese.

Oltre ai tre Sacchettino, il padre Pasquale e i due figli Vincenzo e Raffaele, l’indagine dei Carabinieri ha portato al fermo di altre 7 persone, dai 28 ai 57 anni, tutte originarie e residenti della Campania.

Quarto arresto per Vincenzo Sacchettino

Non è il “primo incontro” di Vincenzo Sacchettino con la legge. Quello di questi giorni, infatti, è addirittura il quarto arresto per il giovane attore, il secondo solo se si considera quest’anno.

A gennaio scorso, a seguito di una perquisizione, i Carabinieri di Napoli lo hanno trovato in possesso di una chiave di un’automobile, al cui interno c’era una pistola non regolarmente detenuta.

Nel giugno del 2019 venne fermato, sempre dai Carabinieri del capoluogo campano, mentre consegnava un pacchettino sospetto ad un coetaneo. Nella successiva perquisizione in automobile vennero rinvenuti 100 euro in contanti e diverse bustine contenenti sostanze stupefacenti.

Il primo arresto, invece, arrivò nel 2014, poco dopo la fine delle riprese della prima stagione di Gomorra in cui lo stesso Sacchettino aveva recitato. In quell’occasione fu indagato a seguito di una rissa fuori da un locale, in cui dei giovani, lui compreso, tirarono fuori anche delle armi da taglio.