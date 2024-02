La tristissima vicenda arriva da Macerata, Roberta Filippetti ha perso la vita all’età di 44 anni. La donna è rimasta coinvolta in un grave sinistro stradale sulla provinciale Potentina. Uno scontro frontale tra un’automobile e una moto.

Da una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che la moto abbia impattato contro la Fiat Panda che proveniva dal senso opposto, all’uscita di una curva. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Roberta Filippetti era alla guida del mezzo a due ruote e dopo il violento impatto, è stata sbalzata sull’asfalto, perdendo la vita sul colpo. Illesi invece i quattro passeggeri della vettura, due adulti e due bambini.

Dopo l’allarme, sul posto sono tempestivamente arrivati gli agenti dei Carabinieri della compagnia di Civitanova Marche e gli operatori sanitari del 118. Purtroppo i paramedici non hanno potuto far nulla per aiutare la 44enne, per lei era già troppo tardi. Sono stati costretti a dichiarare il decesso sul posto.

Chi era Roberta Filippetti

Roberta Filippetti viveva a Potenza Picena ed era molto conosciuta per via del suo lavoro nella farmacia comunale, situata a Piazza Matteotti. Tutti in queste ore la stanno ricordando, anche attraverso post pubblicati sui social. Parole commoventi e saluti strazianti per una persona professionale e sempre gentile. È così che la 44enne viene ricordata e descritta.

Una bella persona, che il Signore ti accolga tra le sue braccia e dia conforto ai tuoi cari.

Sono sotto choc. Ho avuto il piacere di conoscere Roberta e la sua famiglia. Persone speciali, gentili e disponibili. Non ci sono parole. Ciao Roby, che la terra ti sia lieve.

Roberta era mamma di una bambina di soli 11 anni, lascia nel dolore anche il marito, la mamma e il papà. La data dei funerali non è stata ancora fissata, si attende il nullaosta della Procura. La salma si trova all’obitorio di Civitanova.