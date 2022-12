Dopo aver dedicato parole di amore infinito verso suo papà, Virginia Mihajlovic ha voluto pubblicare un pensiero anche per sua mamma Arianna, che come lei e i suoi fratelli ora dovrà andare avanti senza la presenza di Sinisa.

Dopo tre anni e mezzo di lotta contro la leucemia mieloide, Sinisa Mihajlovic si è arreso a soli 53 anni. Lo scorso 16 dicembre si è diffusa la notizia della sua scomparsa e il mondo del calcio si è stretto intorno alla sua famiglia: la moglie Arianna e i 5 figli che l’allenatore serbo ha avuto nel corso della sua vita.

Molto toccanti i messaggi di addio che sia Arianna che le figlie Viktorija e Virginia hanno scritto e pubblicato sui loro account social dopo la morte del loro marito e papà.

Soprattutto le due giovani, note al pubblico per aver partecipato in coppia a L’Isola dei Famosi, hanno provato ad esprimere a parole un dolore che non si può immaginare e un amore, quello verso Sinisa, che non finirà mai.

Virginia, sul suo profilo Instagram, a corredo di tante foto che la ritraggono insieme al suo papà in diversi momenti della sua vita, aveva scritto:

Mi hai amata immensamente, con tutte le forze che avevi. Mi hai protetta da ogni cosa, da tutti e tutto. Tu sei stato troppo. Troppo per me. Troppo per noi. Troppo per tutti. Il mio cuore oggi è spezzato, in frantumi. La mia anima peggio, e non riesco a continuare a parlare del mio super eroe, per me papà, per voi Siniša Mihajlovic. Fa troppo, troppo male. Ti amo papà, per sempre, sempre, sempre, sempre. Te lo griderò ogni giorno, convinta che il mio grido arriverà fin lì. Non saremo mai distanti. Ciao papà, mio grande ed Immenso amore. Promettimi che ti farai sentire, io ho ancora tanto bisogno di te.