Vite al Limite, Christina Phillips pesava 290 chili: eccola oggi irriconoscibile dopo il parto

Vite al limite è un programma molto seguito in tutto il mondo. Racconta le vicende di chi intende lottare contro l’obesità accettando il programma del famoso dottor Nowzaradan per ritornare in forma. Nel corso delle dieci edizioni ci sono state persone che con la loro storia hanno colpito il cuore degli spettatori.

Fonte: web

Come quella di Christina Phillips che abbiamo conosciuto nel corso della seconda edizione del programma. Christina quando si è rivolta al dottor Nowzaradan aveva 22 anni e pesava 290 chili. Con sacrificio e dedizione quando è uscita dalla clinica di Houston pesava 100 chili in meno. Un passo importante che andava sicuramente gestito nel tempo.

Oggi Christina ha trasformato radicalmente la sua vita. Quando era ancora in cura in clinica si diceva molto convinta e motivata a dimagrire e rimettersi in forma e gli obiettivi iniziali li ha superati. Poi ovviamente i riflettori del programma si sono spenti su di lei ma oggi la ragazza è davvero rinata.

L’ex paziente del dottor Nowzaradan ha radicalmente cambiato vita. Ha pubblicato qualche giorno fa uno scatto sui suoi profili social dove appare davvero in ottima forma.

Non è chiaro a quanto ammonti ora il suo peso ma Christina è apparsa davvero dimagrita. Inoltre in questi anni è diventata anche mamma. Oggi continua ad avere un regime alimentare molto rigido e fa molti sacrifici per mantenersi in forma.

Oggi vive una nuova vita accanto al marito e al figlio. Lo scatto ovviamente ha ricevuto migliaia di like dei fan che hanno seguito il suo percorso in tv ed ora la vedono finalmente felice e rinata. Anche i commenti di approvazione e complimenti sono stati tanti sotto alla foto.