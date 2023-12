Tragedia in strada, Taneasha Steer muore a 25 anni dopo essere finita con la sua auto contro un albero

Aveva solamente 25 anni Taneasha Steer, una giovane madre che lo scorso lunedì 11 dicembre ha perso la vita, a causa di un grave sinistro che non le ha lasciato scampo. All’arrivo dei sanitari, per lei purtroppo non c’era ormai più nulla da fare.

I medici non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso. Oltre al fidanzato ed ai suoi familiari, ha lasciato anche un bambino di appena un anno.

Taneasha aveva solamente 25 anni, da come l’hanno descritta i suoi cari, passava la maggior parte del tempo con il suo piccolo ed era davvero felice di essere diventata madre.

Lo scorso lunedì 11 dicembre, era alla guida della sua macchina. Probabilmente era uscita per fare delle commissione ed a quell’ora stava rientrando nella sua abitazione.

Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire da parte delle forze dell’ordine, ha perso il controllo della sua macchina. Dopo essere uscita fuori strada, ha finito la sua corsa purtroppo contro un albero.

La sua auto è andata completamente distrutta. Da qui ha chiesto il tempestivo intervento dei sanitari, che sono presto intervenuti sul posto, con la speranza di poter salvare la vita alla giovane 25enne. Tuttavia, è stato necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco, per liberarla dalle lamiere.

Il decesso di Taneasha Steer dopo il sinistro

Purtroppo quando i medici sono riusciti a prenderla in carico, per lei era ormai troppo tardi. Hanno cercato a lungo di rianimarla, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che arrendersi e quindi constatare il decesso.

I familiari al momento si dicono addolorati e sconvolti per questa perdita così grave e straziante. Taneasha ha lasciato i familiari, il compagno Luke ed anche il suo bambino di appena un anno. Il padre David, intervistato da un quotidiano locale, ha detto: