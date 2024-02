Vittorio Emanuele di Savoia e la lunga malattia, ecco cosa ha rivelato il figlio Emanuele Filiberto

Risale al settembre dello scorso anno l’ultima vera dichiarazione a proposito della salute di Vittorio Emanuele di Savoia. Il figlio Emanuele Filiberto di Savoia ha discusso, per la prima e unica volta, della salute del padre, deceduto a Ginevra il 3 febbraio all’età di 86 anni.

Era stato durante la sua partecipazione al salotto di Silvia Toffanin su Verissimo, che Emanuele Filiberto aveva condiviso dettagli sul suo rapporto con i genitori. Di qui, anche qualche dettaglio sullo stato di salute del padre da poco deceduto.

Emanuele aveva anche espresso affetto per sua madre, sottolineando le differenze nei rapporti genitoriali rispetto agli anni Settanta. Ha notato come attualmente sia più presente per le sue figlie, a differenza dei suoi genitori che lavoravano entrambi all’estero, con sua madre che accompagnava suo padre. Tuttavia, ha ricordato con affetto i momenti belli passati insieme quando erano a casa o quando trascorrevano insieme le giornate in vacanza.

Successivamente, sempre a Verissimo, Emanuele Filiberto ha parlato delle condizioni di salute del padre, dichiarando che purtroppo Vittorio Emanuele aveva difficoltà a camminare, ma possedeva una notevole forza di carattere che lo spingeva a continuare e a fare del suo meglio.

In quel periodo, la madre di Emanuele, Marina Doria, stava affrontando cure per un cancro all’esofago, rendendo quel periodo complesso per la famiglia Savoia. Non c’erano condizioni rosee in riferimento alla salute dei genitori.

Al momento della dichiarazione, non sono state fornite ulteriori informazioni sulla malattia indicata da Emanuele Filiberto. Le cause del decesso di Vittorio Emanuele di Savoia sono ancora sconosciute.

Emanuele Filiberto ha elogiato la forza dei suoi genitori nel guardare avanti nonostante le difficoltà. Ha affermato che questa forza li ha sempre motivati, a dispetto dell’invecchiamento. Come moltissimi figli, sperava anche lui di condividere molti anni con entrambi i genitori. Un male ancora non ben chiarito ha portato via il padre, Vittorio Emanuele.